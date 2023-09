di T.A.

I LETTORI OSSERVANO E AGGIUNGONO …

Appena pubblicata l’informazione circa le tante defaillance nell’abitato venafrano ed immediata arriva l’osservazione dei lettori che confermano a loro volta quanto in città non va in materia di servizi, meglio di … disservizi (!) che dovrebbero essere di pubblica utilità, ma che purtroppo finiscono per costituire tutt’altro ! Da residenti di Via Cristoforo Colombo, centro della città e quartiere sulla destra di Corso Molise, ecco la puntualizzazione : “A nome di tant’altri -attacca un abitante della zona- ringrazio per lo scritto su tutto quanto non va nell’abitato venafrano : dall’albero abbattuto e non rimosso alle buche ovunque, dai fossi consistenti agli scavi, non si sa se eseguiti da strutture pubbliche o da privati, che una volta scavati non vengono poi debitamente ripristinati e riempiti, ma restano pericolosamente a rappresentare altre buche profonde che minacciano l’incolumità di noi pedoni. E’ quanto in essere da mesi all’imbocco di Via Cristoforo Colombo. Si scavò per quanto è larga l’arteria e, terminate le opere, non si è provveduto a riempire lo scavo, ripristinando la piena regolarità della sede stradale asfaltata. E’ rimasto un grande e lungo fosso con terriccio e pietre per quanto è largo Via Cristoforo Colombo ! La domanda : il Comune di Venafro, nel caso siano stati i privati a scavare e a non ripristinare, controlla che tutto sia eseguito e ripristinato a regola d’arte ? Se invece è stato l’ente locale o altro apparato pubblico ad effettuare i lavori di scavo in zona perché non rimettere tutto a posto, evitando problemi e conseguenze a pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti in genere ?”. Giriamo pari pari le giuste osservazioni all’ufficio tecnico del Comune di Venafro ed agli stessi amministratori cittadini, perché si dia doverosamente corso alle esternazioni dei cittadini.