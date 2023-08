di T.A.

Da un’attenta lettrice venafrana di Futuromolise perviene la foto allegata, quale reale testimonianza di episodi non facile a credersi. Lo scritto della lettrice : “Sarebbe interessante pubblicare questa foto … Il cortile di Castello Pandone, da poco impreziosito da Museo Nazionale all’interno e ricco di tanta storia ed arte a partire dai cavalli a rilievo fatti affrescare al piano nobile dal conte Enrico Pandone, utilizzato come parcheggio ! È forse tornato il conte … ? Probabilmente invece qualcuno pensa di essere proprietario di un bene pubblico, tanto da parcheggiarvi tranquillamente l’auto nel cortile !”. Se si ritiene, si attendono chiarimenti in merito e nel frattempo si chiede che la vettura venga rimossa dal cortile dello storico maniero.