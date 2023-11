di T.A.

I lettori sono attenti ed oculati osservatori di quanto accade intorno a loro. Sovente scattano foto significative di quanto “passa” sotto i loro occhi per trasmettere il tutto ai media al fine di migliorare la situazione di fatto, se appunto è da modificare. L’ennesimo click arriva da Venafro e puntualizza l’ “incidente” in cui si incappò in “illo tempore”, esattamente quando sulla ristrutturata piazza Castello Pandone vennero installate tabelle a colori riproducenti scene e personaggi dell’indimenticabile pellicola del 1956 girata a Venafro, “La legge è legge”, con l’inarrivabile duo comico, l’italiano Totò ed il francese Fernandel, protagonisti principali del film diretto dal francese Christian Jaque. “Su siffatte tabelle a colori peraltro belle ed assai suggestive -puntualizza l’attento “fotografo”- c’è uno sbaglio grossolano : sopra la foto di Fernandel è stampato il nome di Totò e in cima a quella del “Principe de Curtis”, alias Totò, è riportato il nome di Fernandel ! Uno scambio tra personaggi e foto, e nulla più ! Non sarebbe il caso, comunque, di aggiustare le cose, attribuendo alle foto di Totò e Fernandel i loro giusti nomi ?”. Come pure il visitatore/fotografo segnala che la scritta sulla stessa piazza “Museo Nazionale di Castello Pandone”, inizialmente illuminata, non è più rischiarata da energia elettrica. “E’opportuno tornare ad illuminarla –afferma il nostro- perché tutti la notino e siano ulteriormente portati a visitare il ricco Museo del Castello”. Osservazione giusta, non c’è che dire !