di Tonino Atella

Già tanti gl’incidenti mortali in zona, per cui bisogna intervenire.

I venafrani, “mossi” dal nostro articolo sulle brutture ambientali all’ingresso ovest di Venafro, rincarano la dose sottolineando la micidiale pericolosità del tratto in questione della Colonia Giulia ad ovest dell’abitato e le tante tragedie già avvenute in zona. A scriverne è un ex amministratore e già assessore del nostro Comune : “Sarebbe bello -inizia il nostro che evidentemente “soffre” quotidianamente il problema- se, aldilà della bruttezza ambientale che effettivamente è tanta, fosse quanto meno sicuro !

Ed invece oltre ad essere obiettivamente brutto, è soprattutto pericoloso l’accesso da ovest a Venafro ! In effetti, e la cosa è stata tante volte segnalata al Sindaco di Venafro senza ottenere risultati concreti atti a rimediare, l’accesso da ovest nella nostra città lungo la Colonia Giulia ha visto già parecchi incidenti, taluni purtroppo anche mortali, senza che s’intervenga. Auto e camion sfrecciano senza controlli e a tutta velocità, gl’incroci sono pochissimo e male segnalati, ma soprattutto micidiali di giorni ed altrettanto pericolosi di notte, le strisce pedonali sono sbiadite e praticamente non visibili. Mancano i marciapiedi, i pedoni procedono sulla statale e i pericoli sono ricorrenti, notevoli e quotidiani. Già tanto sangue è stato versato per strada in loco, ma nessuno fa niente ! No, non ci siamo affatto a Venafro quanto a sensibilità sociale ed attenzione verso i propri amministrati !”. Il Comune finalmente prenderà a cuore la delicatissima questione, segnalando non una ma mille volte la pericolosità dell’ingresso ovest a Venafro alle istituzioni pubbliche competenti ? E’ il diritto basilare alla sicurezza ed alla tranquillità delle persone che lo impone in maniera decisa e precisa !