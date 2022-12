Il 9 aprile 1949 sul territorio di Colli a Volturno, in località Monte Cervaro, precipitarono tre velivoli dell’Aeronautica Militare del tipo P51 – Mustang. Nel drammatico disastro aereo persero la vita tre giovani aviatori appartenenti al reparto del 4° Stormo. A distanza di oltre 70 anni un saggio di ricerca storica, curato da Antonio Lanza e Giuseppe De Dona, cerca di ricostruire la vicenda e fare luce su alcuni aspetti ancora oscuri riguardanti la dinamica e le cause dell’incidente. Nella mattinata di lunedì 19 dicembre, alla presenza di una rappresentanza ufficiale dell’Aeronautica Militare e di alcuni familiari delle vittime, sarà presentato in anteprima il libro con una cerimonia di commemorazione ed una conferenza.