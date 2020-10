Domenica 18 ottobre, in Piazza Roma a Bojano, dalle 9:30 alle 13:30, il Movimento dei “Gilet Arancioni” organizza la prima tappa del tour del Molise per combattere la dittatura sanitaria di un governo abusivo, in quanto non eletto dal popolo.

Gilet Arancioni, un movimento politico fondato nel 2019 e guidato dall’ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo. Il Movimento è salito alla ribalta nello scorso mese maggio per una serie di manifestazioni di piazza in piena emergenza Coronavirus, che si sono svolte nelle principali città italiane.

Alla base delle richieste di Antonio Pappalardo c’è l’azzeramento del governo e del Parlamento in quanto “abusivi”.