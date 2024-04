di Redazione

Si è conclusa la distribuzione nelle scuole di Termoli del pieghevole “Insieme per la sicurezza” presentato il 14 novembre presso il Liceo Artistico “Benito Jacovitti” dalla dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, dall’amministrazione Comunale, dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dai Vigili del Fuoco, nell’ambito delle iniziative a celebrazione dei cento anni dalla nascita del fumettista termolese “Benito Jacovitti”. Quattordici sono stati gli incontri con oltre ottocento alunni coinvolti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Termoli. Durante gli incontri, oltre alla consegna del pieghevole, Aldo Ciccone dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale dei Vigili del Fuoco, hanno dato indicazioni su come evitare e ridurre gli incidenti domestici adottando semplici comportamenti, il Prof. Francesco Cobalto del Liceo Artistico ha invece illustrato come gli studenti hanno ideato e tecnicamente realizzato i disegni a corredo. Grande interesse per l’iniziativa e ottima la partecipazione da parte degli alunni che hanno apprezzato molto i consigli sulla sicurezza ma anche la bellezza e la creatività dei disegni. Ringraziamenti sono stati rivolti a Silvia Jacovitti, figlia del fumettista termolese che ha sostenuto il progetto con tanto entusiasmo, alla dirigente scolastica Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, al Prof. Francesco Cobalto ad Aldo Ciccone, ideatore del progetto insieme all’Ing. Cristina D’Angelo (VV.F) e al Comune di Termoli che ha dato il suo patrocinio unitamente all’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile. Un particolare ringraziamento è stato infine rivolto ai dirigenti scolastici, alle insegnanti, alle maestre e al personale scolastico ed ai Vigili del Fuoco per la grande collaborazione ed organizzazione dell’evento.