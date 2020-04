Richiesta incontro urgente. USB Forestali del Molise, considerato:

il DCPM 10 aprile 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

l’allegato 3 del DCPM 10/2020, codice ATECO 2, che consente la ripresa delle attività di silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali;

prende atto: che le attività di forestazione vengono considerate come necessarie ed indispensabili, in quanto funzionali alla cura dei boschi, alla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico;

Chiede:

alla S.V. un incontro urgente, anche in modalità telematica, al fine di adottare provvedimenti celeri e indispensabili, previsti a garanzia della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio in aggiunta al protocollo già in essere del 14 marzo 2020.

Giuseppe Pavone (Esececutivo Reg.le USB Molise)

Donato Di Blasio (RSU USB Forestali Molise )

Rossella Griselli (Esececutivo Reg.le USB Molise)