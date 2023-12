di T.A.

Regali, spese a go/go, viaggi e presepi per l’imminente Natale in modo da soddisfare se stessi nonché piccoli e grandi, ma anche momenti di piacevole svago in una sala cinematografica per godersi una pellicola che fa al gusto di ciascuno. E’ quanto propone “Il Proscenio”, la sala cine/teatrale appena riaperta a Isernia e che per il periodo natalizio propone film per tutte le aspettative. Nei pomeriggi (h 18) del 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre si proietterà in sala “WISH” di Disney, pellicola di animazione di una commedia brillante. Dalle h 21 invece del 21, 22 25 e 26 sempre di questo mese in corso sullo schermo cinematografico andrà “FERRARI”, genere bibliografico, drammatico e storico imperniato sulla vicenda umana del fondatore della notissima casa automobilistica italiana, la Ferrari appunto. Generi diversi cioè, “WISH” e”FERRARI”, e come tali da accontentare piccoli e grandi. Ed allora, Buona Visione !