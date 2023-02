Il Rettore Don Salvatore Rinaldi,”Convengo sulla riapertura. Si aspetta l’ultimazione del rinnovato impianto di amplificazione”.

Era stata chiusa al culto due anni orsono per procedere a restauri, consolidamenti, tinteggiatura ect. . E la stessa venerata Statua della Vergine di Monte Carmelo era stata trasferita nella vicina Cattedrale, dove ancora trovasi, per le celebrazioni di rito. Analogamente da due anni le partecipatissime celebrazioni religiose di metà luglio in onore della Vergine avvengono nella predetta Cattedrale, stanti i lavori in corso nello storico luogo di culto attiguo al Liceo Classico “Giordano”, un tempo chiesa e convento dei Carmelitani, ordine monacale oggi non più presente a Venafro. Si sarà capito che si sta scrivendo della Chiesa del Carmine di Venafro, posta in cima a Via dei Carmelitani a due passi dalla Cattedrale, chiesa appunto da due anni chiusa al culto per procedere ad urgenti consolidamenti e restauri data la vetustà dell’edificio.

Oggi, a due anni da tale chiusura e visto che i lavori sono terminati da tempo, i fedeli di Venafro si chiedono : “A quando la riapertura al culto della storica Chiesa del Carmine, riportandovi la statua della Vergine e tornando a tenervi i le celebrazioni religiose dell’estate, appuntamento cittadino di massima importanza e seguito, secondo solo alle ricorrenze patronali di metà giugno ?”.

Interpellato al riguardo, la ferma posizione del Rettore della chiesa, il Parroco venafrano Don Salvatore Rinaldi : “Convengo senz’altro sulla necessità di riaprire la chiesa in questione -afferma il sacerdote- e tornare a celebrarvi e tenervi i riti di metà luglio in onore della Vergine di Monte Carmelo riportandovi la venerata statua della Madonna, da due anni esposta per forza di cose in Cattedrale. Gl’interventi di restauri, consolidamenti e tinteggiatura sono terminati. Si aspetta solo che la ditta appaltatrice dei lavori installi il rinnovato impianto di amplificazione stereo per la migliore fruizione delle celebrazioni.

Quindi la pulizia degli ambienti interni e si tornerà a celebrare per la soddisfazione di tutti, compresa la mia che sono tanto legato a tale logo di culto”. Ed allora, visto che tutti lo desiderano, si riapra finalmente la Chiesa del Carmine di Venafro, installandovi una volta per tutte l’indispensabile e nuovo impianto stereo, intervento atteso oltre ogni dire da parte della ditta esecutrice delle opere. Questa, la ditta, sentite e lette le sollecitazioni che la riguardano, interverrà ad horas, cioè immediatamente? E’ l’auspicio dei fedeli venafrani !