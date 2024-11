di T.A.

SOLLECITATE ALLA REGIONE MOLISE FACILITAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER TRASPORTO DISABILI. INTERROGAZIONE IN TAL SENSO PROMOSSA DAL CONSIGLIERE REGIONALE GRAVINA D’INTESA CON TDDS, ASSOCIAZIONE DEI DISABILI.

I disabili sollecitano la Regione Molise perché venga applicata la legge regionale del 23 dicembre 1998 in materia di facilitazioni tariffarie per il trasporto dei disabili e per capire le agevolazioni attualmente applicate. L’associazione dei disabili TDDS presieduta dal molisano Guastaferro si è rivolta sul tema ad esponenti politici regionali. Da segnalare l’intervento del consigliere Gravina che ha presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio regionale Pallante perché si chiarisca la questione, concretizzando facilitazioni ed agevolazioni per il trasporto dei disabili giuste le norme vigenti.

