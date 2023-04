I detti antichi assolutamente belli, significativi ed infallibili

Nel periodo calzano a pennello i detti storici popolari come “Natale col sole, Pasqua con tizzone”, o anche “A Natale sul balcone, a Pasqua col tizzone”

“Gli antichi non sbagliavano mai !”. Frase ricorrente tra le persone avanti negli anni a ribadire a chiare lettere e in tutta convinzione che le generazioni del passato difficilmente sbagliavano in fatto di meteorologia, pur non avendo titoli scolastici alle spalle. Prendiamo quelli ricorrenti nel presente periodo di freddo, nonostante la primavera sia iniziata da venti giorni circa. Il primo e maggiormente diffuso : “ Natale col sole, Pasqua col tizzone”. Il secondo, più o meno sulla stessa lunghezza d’onda : “A Natale sul balcone, a Pasqua col tizzone”. Ossia, prevedevano e affermavano i carissimi nostri predecessori, che se era bel tempo a Natale, periodo di solito sinonimo di freddo pungente, avrebbe fatto senz’altro freddo a Pasqua. E puntualmente tanto si sta verificando ! Basse temperature, neve sui monti e gente tappate in casa per il freddo pasquale ! “Non c’è da fare -puntualizzano adulti ed anziani- gli antichi non sbagliavano mai !”. E come fare a dar loro torto !?!