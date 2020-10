Hanno protestato in maniera pacifica davanti al Consiglio regionale i commercianti molisani che contestano le misure ristrettive contenute nel nuovo Dpcm: “Diteci come dobbiamo andare avanti”.

Iorio (FdI): “La Regione non può opporsi alle chiusure decise dal governo nazionale. Ma certamente può e deve prendere misure straordinarie per aiutare i settori colpiti. Se fossi presidente è questo quello che farei per dare risposte. L’ho sempre fatto e parlerò finché avrò voce perché lo faccia anche Toma”.