Alcuni cittadini di Guardialfiera ci segnalano dei problemi che interessano una strada del paese, via del Progresso “detta Pozzillo”. Come si evince dalle foto inviate alla nostra redazione, nella summenzionata stradina, l’acquedotto perde e l’acqua va in superficie.

Non è la prima volta che si registrano perdite, per questo da più parti si chiede di sistemare l’acquedotto invece di insistere con interventi non risolutivi. Le rimostranze della cittadinanza riguardano anche le condizioni del manto stradale non proprio impeccabili, la disposizione dei pali dell’illuminazione pubblica da migliorare, il muro di recinzione da sistemare per la sicurezza dei bambini e di chi percorre la via e gli alberi che toccherebbero i fili elettrici.

Il Comune, a quanto ci riferiscono, dovrebbe intervenire su via del Progresso asfaltando la strada, ma questo, secondo chi ci ha segnalato i problemi elencati, non sarebbe un intervento risolutivo. “Tutto questo in una sola via del paese? Alla faccia del progresso!” Così chiosano alcuni abitanti del paese che chiedono all’amministrazione comunale di attivarsi al più presto per risolvere il problema.