ALLA LIBERTY DI VENAFRO L’ESPOSIZIONE DEI “CENTO VOLTI” DI CARMINE PASSARELLI, IMPIEGATO

COMUNALE COL”PALLINO” DEL RITRATTO A MATITA

Nella vita di tutti i giorni è tecnico comunale all’ente locale di Venafro, ma Carmine Passarelli non si

risparmia nel proprio hobby preferito : riproporre volti di persone viventi o non più, tratteggiandoli

egregiamente con la sua proverbiale matita. Ne è così venuta fuori l’interessante Esposizione dei Cento

Volti, allestita alla Liberty di Venafro e visitata tantissimo. L’apprezzamento è risultato unanime,

“raccontando” il nostro volti, sentimenti, persone, caratteri e modi di essere con la propria arte pittorica,

indubbiamente interessante e piacevole ad ammirare. Una carrellata, I Cento Volti di Carmine Passarelli,

che ripropone, rinnova ed offre uno spaccato di vita di molti abbondantemente prezioso, che il tecnico

comunale con la passione per il ritratto a matita sa offrire con immediatezza, presentando tanto e tanti di

vita venafrana e non solo. Chapeau Carmine et ad majora !