Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno contestato a un campano la violazione amministrativa per detenzione e uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla guida del proprio veicolo, era da poco entrato in Regione quando è stato fermato da una delle pattuglie predisposte dal Comando Provinciale di Isernia per arginare ogni forma di illegalità. I militari nel corso della normale attività, hanno notato eccessivi segni di nervosismo e agitazione nel soggetto tanto da indurli a procedere ad una perquisizione personale sul posto.

L’intuito investigativo messo in campo ha portato al rinvenimento di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di circa 10 grammi dichiarata per uso personale. Lo stupefacente rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.