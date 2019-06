Tutti i particolari saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Isernia alle ore 11.00, in relazione all’operazione condotta dai militari del Compagnia Carabinieri Venafro, che ha permesso di individuare ed arrestare due soggetti pregiudicati responsabili in concorso tra loro, di nr. 103 furti, di cui 19 tentati perpetrati in Molise, Campania, Lazio e Puglia presso altrettante scuole.