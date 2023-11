di T.A.

Intensità emotiva, sentimento religioso di fede, partecipazione sociale e sani principi per il rispetto delle istituzioni e del prossimo. E’ quanto emerso assieme a tant’altri valori nel corso della celebrazione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nella Chiesa di San Luigi Orione a Venafro, presenti l’ufficiale comandante della Compagnia di Venafro, Magg. Capezzone, graduati e militari della Benemerita, autorità amministrative guidate dal sindaco di Venafro avv. Ricci, giovani e comuni cittadini venafrani ritrovatisi per l’importante appuntamento promosso dalla sezione venafrana dell’Associazione dell’Arma dei Carabinieri, presieduta dal Lgt. Di Napoli. Momenti particolari, iniziati in chiesa con la celebrazione religiosa di Don Rinaldi e la recita della Preghiera del Carabiniere da parte di un appartenente alla Benemerita e proseguiti nel salone a lato del luogo di culto con le premiazioni del concorso letterario/musicale promosso dalla stessa sezione venafrana dell’Arma. Ribaditi nella circostanza gli alti valori di fedeltà alla Patria e di rispetto del prossimo nel solco della piena legalità, quali tappe determinanti per il progresso comune.