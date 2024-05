di T.A.

L’8 e 9 giugno si voterà , è notorio, per il rinnovo dell’assemblea continentale di Strasburgo. Appuntamento elettorale della massima importanza, tant’è la discesa in campo degli stessi segretari e big di partiti nazionali italiani, oltre a tant’altre figure di rilievo del panorama politico, sociale, culturale ed imprenditoriale della Penisola. Tanti cioè “in corsa” per un seggio nel nuovo consesso europeo ed anche dal Molise sono in tanti pronti ai … nastri di partenza. La nostra regione rientra nella circoscrizione sud con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, circoscrizione che prevede di assegnare 18 seggi dei 76 riservati all’Italia, con una soglia di sbarramento al 4%. Questi i candidati dal Molise che si propongono per l’assemblea continentale di Strasburgo : Aldo Patriciello (Lega), Mariangela Di Biase (FdI),Giovanni Germano (Alleanza Verdi Sinistra), Roberto De Angelis (Alternativa Popolare), Annamaria Becci (PD), Riccardo Di Palma (M5S), Katia Di Lella (Libertà), Paolo Della Ventura (Pace, Terra e Dignità).