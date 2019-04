Eccoci, siamo online! E’ nato ieri, venerdì 12 aprile, itCampobasso, il primo portale interamente dedicato a Campobasso e ai campobassani. Vi racconteremo storie, luoghi, curiosità e tanto altro sulla nostra città. Vi porteremo tra i quartieri simbolo del centro, alla scoperta di monumenti, chiese e musei. Vi faremo conoscere tradizioni, misteri e aneddoti, ma anche i piatti tipici della regione, i personaggi più significativi e i tesori che si celano nel capoluogo della regione che non esiste. Il sito nasce per volontà di quella che mira ad essere la rete degli italiani nel mondo: italiani.it. Ma come funziona?

I campobassani raccontano Campobasso

Un portale, coordinato dal giornalista campobassano Stefano Venditti con la preziosa collaborazione del giornalista e fotoreporter campobassano Gianluca Praitano e la pregiata collaborazione del giornalista e fotoreporter campobassano Gino Calabrese i cui scatti andranno ad arricchire le pagine social e gli articoli, pensato per far conoscere le meraviglie di Campobasso e le storie dei campobassani nel mondo, il tutto narrato da chi vive questo ogni giorno: questo è itCampobasso, il primo sito dedicato alla città molisana che va ad arricchire il network di italiani.it. Un progetto di promozione e divulgazione turistico-culturale che ha come obiettivo fondante quello di far conoscere maggiormente la città di Campobasso.

Al suo interno, tralasciando volutamente cronaca, politica e tutto ciò che non è legato alla cultura e alla storia della città, sarà possibile leggere e scoprire i molteplici aspetti che caratterizzano la città capoluogo di regione: notizie, curiosità, ma anche eventi e consigli utili per muoversi tra le sue vie e non perdersi nulla. Ma itCampobasso non mira semplicemente a raccontarvi la città. Al centro del progetto ci sarete infatti voi lettori con le vostre testimonianze, le vostre storie e le vostre esperienze. Attraverso i canali social potrete interagire direttamente con noi, condividendo notizie, foto e segnalarci i racconti più originali da pubblicare: i campobassani che raccontano Campobasso, insomma.

Un progetto made italiani.it

itCampobasso va ad arricchire l’offerta proposta dalla rete di italiani.it, da anni impegnata nel divenire un punto di riferimento per l’Italia e gli italiani nel mondo. L’obiettivo è infatti quello di dare voce ai tanti connazionali sparsi nei cinque continenti, e raccontarvi le meraviglie che si celano lungo tutto lo Stivale. Come? Attraverso gli itCittà, portali tematici interamente dedicati ad una città, gestiti da una redazione impegnata direttamente sul territorio di riferimento.

Da Nord a Sud gli itCittà attivi sono sempre più numerosi, coprendo praticamente tutte le regioni del Paese, e non solo! Siamo attivi anche nelle principali città europee ed oltre oceano, con gli itMondo. Da Parigi a Londra, passando per Buenos Aires e Barcellona: per noi non esistono limiti e confini. Che aspettate quindi? Seguiteci per scoprire i gioielli della nostra Italia e le storie degli italiani nel mondo!

Il sito è raggiungibile all’indirizzo https://campobasso.italiani.it/itcampobasso/