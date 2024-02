di T.A.

DA ISERNIA E NON PIU’ DA VENAFRO I BUS SOSTITUTIVI DEI TRENI

L’innovazione era nell’aria e finalmente pare avviata a concretizzarsi. Trattasi dei bus sostitutivi dei viaggi su treno che da anni sostano e partono dal piazzale ferroviario di Venafro per trasportare altrove i viaggiatori di Trenitalia, stante le datate problematiche dei viaggi su rotaia in territorio molisano. Stando a quanto ufficiosamente trapelato, e perciò tutto da verificare e confermare, da domenica prossima 11 febbraio non ci saranno più bus sostitutivi sul piazzale della stazione ferroviaria venafrana, ma tale servizio verrà spostato ed effettuato in toto a Isernia. Se tanto effettivamente avverrà, finalmente il piazzale della stazione ferroviaria di Venafro tornerà ad essere non più occupato da due/tre bus fermi in contemporanea sul piazzale in attesa dei viaggiatori di Trenitalia e le stesse strade urbane di accesso alla stazione ferroviaria, ossia Viale Vittorio Emanuele III e Via Volturno, maggiormente libere per la circolazione urbana su gomma.