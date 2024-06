di T.A.

INCONTRO SULLA CULTURA DEI BENEFICI DELLE ACQUE TERMALI

Da Gianni Perna, isernino amante della buona scienza medica naturale per il benessere del nostro corpo e della mente, perviene il comunicato che di seguito viene pubblicato : “Si è appena tenuto presso un complesso termale – attacca il nostro- un interessante convegno sugli aspetti salutistici delle acque termali. Diversi e di spessore gl’interventi di medici ed esperti, come i dr. Gianluca Ciammetti, Corrado Mastursi e Luigi Altamura. Questi hanno illustrato importanza ed efficacia delle cure termali per contrastare affezioni catarrali, faringo/tonsilliti, laringiti, otiti ed altro ancora. Dopodiché sottolineata l’importanza dell’acqua solfurea, quale elemento naturale per curare le malattie delle alte vie aeree, nonché per contrastare le allergie. Quindi il benessere psicofisico che trova compimento in un centro termale, dove relax, ambiente e clima salutare hanno un ruolo importante. A seguire accento ai fanghi termali, ricchi di principi attivi che stimolano il metabolismo ed attivano gli ormoni antistress. In effetti è stato asserito che i fanghi termali proteggono la normale funzionalità della barriera cutanea e prevengono l’invecchiamento cutaneo”. In chiusura le considerazioni sulla “risposta” del pubblico presente al convegno : “Pubblico attento ed interessato, soddisfatto soprattutto per la chiarezza espositivo dei temi in agenda. In effetti è emersa l’importanza dei benefici delle cure termali per favorire il miglioramento della qualità della vita”.