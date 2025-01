di Redazione

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e l’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia, annuncia il primo convegno territoriale sul Diritto Internazionale Umanitario, intitolato “HUMANITY IN ACTION: Dal ricordo della Shoah ai conflitti contemporanei. Memoria e Diritto Internazionale Umanitario per un futuro di pace”, che si terrà lunedì 27 gennaio 2025, dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna dell’ISIS Majorana-Fascitelli, sede del Liceo Scientifico di Isernia. Inserito nel calendario ufficiale del “Giorno della Memoria 2025” del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’evento intende unire il dovere di ricordare le atrocità del passato alla necessità di affrontare le sfide umanitarie del presente. Il convegno vedrà la partecipazione di illustri relatori provenienti da ambiti accademici e istituzionali. Aprirà i lavori il Prof. Giuseppe Iglieri, storico e docente presso l’Università degli Studi del Molise, con l’intervento “La Memoria indelebile: la Guerra totale e la Shoah”. Seguiranno interventi di rilievo sul Diritto Internazionale Umanitario: la Prof.ssa Isabella Astorri, illustrerà “Origini e principi fondamentali” della materia, mentre la Dott.ssa Elisabetta Di Biasio approfondirà le criticità e gli orizzonti del diritto umanitario nel presente. Di grande attualità sarà anche la relazione dell’Avv. Filomena Rotundo, Istruttore e Consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario della Croce Rossa Italiana, che si concentrerà su “Diritto Internazionale Umanitario e Nuove Tecnologie Militari”, esplorando le sfide poste dall’evoluzione tecnologica nei contesti bellici. Il convegno si concluderà con un intervento dedicato ai giovani e ai Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa, a cura della Dott.ssa Salma Hssein, componente della Commissione Didattica Nazionale per il Diritto Internazionale Umanitario. In un mondo segnato da conflitti sempre più complessi e globalizzati, questa iniziativa si propone di promuovere non solo la conoscenza del Diritto Internazionale Umanitario, ma anche una riflessione critica sui valori fondamentali che devono guidare l’azione per proteggere la dignità umana. L’evento, moderato da Luigi Di Re, Coordinatore per le Attività dei Giovani CRI di Isernia, rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, docenti, operatori umanitari e cittadini interessati a costruire un futuro di pace e giustizia.