Segnalata anche la pessima abitudine di qualche possessore di cane, solito portare il proprio animale a defecare sul prato verde del Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto

Educare il cittadino al rispetto delle regole per la migliore civile convivenza ? Non è operazione semplice quando ci si scontra con l’ostinazione altrui e purtroppo, spiace dirlo ma è la realtà, con certa ignoranza sociale e civile. L’incipit per dire del malcostume di taluni a Venafro i quali, piuttosto che praticare la differenziata come educatamente fa la gran parte dei venafrani, preferisce scaricare quanto di avanzi di pasti casalinghi ha da liberarsi nei cestini comunali per rifiuti installati su strade e piazze.

Tali “signori” (!?!), badando a non essere visti ed individuato il cestino “fuori mano” nei pressi della propria zona di residenza, lesti escono di casa e scaricano a cuor leggero tutto quanto nel cestino, senza preoccuparsi affatto di differenziata e quant’altro! “Poi penserà lo spazzino o altro lavoratore del Comune –sarà il ragionamento dei nostri zelanti cittadini- a svuotare e pulire ogni cosa !”. Già ! E la differenziata, “s’ n’ va a ball’ p’ l’acqua”, dialetto venafrano che sta per “ se ne va … al diavolo “ ! Perciò signori venafrani che non digerite la differenziata rivedete il vostro abbondante malcostume, rispettate finalmente le regole della civile convivenza e date corso anche voi finalmente alla raccolta differenziata ! Ne trarrà vantaggio Venafro e si eviterà una volta per tutte d’imbattersi in cestini pubblici su strade e piazze ricolmi di avanzi della tavola domestica. Restando in tema di malcostume e pessimi comportamenti di taluni, da segnalare l’ostinata e pessima abitudine di qualche possessore di cane del centro storico venafrano di portare il proprio cane a defecare sul prato verde del Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato.

Signori, va rispettato tale Monumento nel rispetto di coloro che idealmente vi sono rappresentati ! Perciò possedete pure “l’amico dell’uomo”, ma lasciate pulito il Monumento ai Caduti di tutte le guerre nella Venafro Antica. Ne va dell’immagine della città e soprattutto del buon nome di quanti vi vivono !