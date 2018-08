Opportunità di carriera

Lavorare in H&M vuol dire entrare in un ambiente vivace, veloce, variegato, ma anche caratterizzato da ritmi lavorativi elevati. Essendo in continua crescita, l’azienda è sempre alla ricerca di nuovi talenti per ogni area aziendale. Esistono molti modi di fare carriera in H&M; il sistema di crescita interna e il dinamismo dei cambiamenti, offrono grandi opportunità di sviluppo personale e professionale, consentendo di spostarsi tra le funzioni aziendali e di assumersi nuove responsabilità. Operando in numerosi mercati nel mondo, si creano anche molte opportunità di lavoro internazionali.

Posizioni aperte nei negozi H&M

H&M in Italia ha attive quasi 60 offerte di lavoro nei negozi come sales advisor con contratto a chiamata part-time. Questa figura ha il compito di accogliere la clientela all’interno dei negozi, assisterla offrendo un servizio eccellente. Requisiti richiesti:

dinamicità e capacità di lavorare in team

disponibilità all’apprendimento costante

passione per la moda e lo shopping

L’azienda offre un contratto a chiamata che prevede di lavorare, dal lunedì alla domenica, un numero variabile di ore sulla base delle necessità organizzative del negozio. Una indicazione: è importante segnalare, in fase di candidatura, se si è in grado di raggiungere la sede lavorativa in maniera autonoma e in meno di un’ora.

L’offerta di lavoro è aperta nelle seguenti Regioni/città:

Lombardia: Stezzano-Le due Torri, Arese Shopping Mall, Carugate Il Carosello, San Giuliano, Orio Center, Centro Commerciale Fiordaliso, Varese – La Grande Iper, Lecco, Iper Vittuone, Cremona, Milano, Iper Vittuone, Desenzano del Garda, Bellinzago Villa Fornaci, Portello, Via Marco Ulpio Traiano, Vigevano, Il Ducale Shopping Mall, Montebello della Battaglia, CC Montebello, Antegnate Shopping Center

Abruzzo: L’Aquila – CC L’Aquilone

Campania: Afragola, Le Porte di Napoli

Veneto: Centro Commerciale Panorama Castrette di Villorba, Venezia Valecenter, Verona Uno

Emilia-Romagna: Palazzo Busetti, Reggio Emilia, Fidenza Shopping Park, Modena, Savignano Sul Rubicone – Romanga Center – Piacenza, Ferrara Il Castello

Friuli-Venezia Giulia: Villesse – Tiare Shopping, Trieste Corso Italia, Fiume Veneto Emisfero, Gorizia Via Verdi, Ipercoop Freetime Muggia

Lazio: Roma

Molise: Campobasso Centro del Molise

Piemonte: Corso Cavour Novara, Corso Nizza Cuneo, Torino

Toscana: Firenze S.Donato, Livorno Parco Commerciale

Trentino-Alto Adige: Bolzano Via Museo

Umbria: Corciano CC Quasar Village

Veneto: Treviso, Vicenza, Padova, Verona, Venezia, Portogruaro Centro Adriatico, Bassano del Grappa, Centro Commerciale Panorama Castrette di Villorba

Posizioni aperte uffici Italia

Negli uffici della sede milanese di H&M sono aperte le ricerche per i seguenti profili:

Digital Communication Specialist

Business Controller Senior

Payroll Specialist

Posizioni aperte uffici sede Stoccolma

Sono poi disponibili anche opportunità di lavoro all’estero, a Stoccolma, dove l’azienda cerca personale da inserire nell’area Design:

Fashion Print Designer

Fashion Designer

Fashion Design Assistant

Fashion Print Design Assistant

Design Internship

Candidatura

Per consultare tutte le posizioni aperte e candidarsi, vi rimandiamo alla pagina dedicata.