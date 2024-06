Hidro Sport, Emanuele Palmieri protagonista al Livorno Summer Meet

Insieme a Daniel Agostini stacca il pass per gli Italiani di Categoria

Livorno. Da venerdì 21 a domenica 23 la piscina Camalich della città toscana ha ospitato la 4^ edizione del Livorno Summer Meet, manifestazione nazionale organizzata dalla società Livorno Aquatics.

Il meeting è stato un ottimo banco di prova e una ulteriore occasione per gareggiare in vasca lunga in vista degli ultimi appuntamenti della stagione agonistica.

La società Hidro Sport si è presentata ai blocchi di partenza con 6 atleti, ottenendo ottimi risultati e portando a casa 7 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 1 bronzo. Spicca la fantastica prestazione di Emanuele Palmieri; l’atleta classe 2008 stacca per la prima volta il pass per i Campionati Italiani estivi di Categoria nella gara dei 100 farfalla. L’ottimo tempo di 57’’69 gli vale anche l’argento in finale dopo che nelle eliminatorie aveva fermato il crono su 58’’19. E’ tutto il weekend a vedere protagonista Emanuele che nei 50 farfalla nuota in 26’’88 le eliminatorie per poi trionfare in finale con il crono di 26’’81. Nei 200 farfalla arriva ancora una medaglia d’argento grazie al tempo di 2’14’’94.

Non è da meno Daniel Agostini che nei 100 dorso, dopo il 59’’72 delle eliminatorie, vince l’oro in finale con il tempo di 58’’75 che gli vale il pass per gli Italiani.

Ancora un argento grazie a Giovanna Muccitto che nei 100 dorso ferma il crono su 1’05’’80 dopo il tempo di 1’06’’24 nelle eliminatorie.

Maria Ludovica Tremonte conquista il bronzo nei 50 rana nella finale Ragazzi; il tempo di 36’’72 è leggermente più alto del 36’’58 nuotato nelle eliminatorie. Arriva anche un quinto posto nella finale Ragazzi dei 100 rana con il crono di 1’20’’20 dopo il tempo di 1’20’’53 delle eliminatorie.

Ancora una medaglia, questa volta d’argento, grazie a Cristiano Hantjoglu che nei 50 dorso chiude in 27’’57 dopo il 27’’96 nelle eliminatorie.

Alessandro Catelli chiude al quinto posto i 50 rana con il tempo di 31’’29 dopo il 31’’24 nelle eliminatorie, fase in cui ferma il crono su 1’11’’32 nei 100 rana.

redazione