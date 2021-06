Quattro intense giornate di gare in acque libere tra i flutti della località toscana di Piombino, hanno assegnato i titoli nazionali sulle distanze classiche della 2,5-5-10 e 25 km. Giovanni Oriente, atleta juniores del 2004, ha acquisito il diritto di partecipazione grazie alle ottime prove che già da un paio di anni riesce ad inanellare tra le corsie, nelle distanze del mezzo fondo dello stile libero.

Le acque libere necessitano di un bagaglio di esperienza specifico, è opportuno mettere insieme varie interpretazioni durante le fasi di gara, molti diversi da quelle standard tra le corsie. Basti pensare alle tracciature in mare, delimitate solo da boe galleggianti che ne determinano il campo gara, con l’esigenza di interpretare correttamente le traiettorie, o le condizioni meteo che spesso rendono variabile nel breve le condizioni stesse dell’acqua, in merito a temperatura e onde.

La sua prima uscita nella 2,5 km è stata infatti influenzata da un errore di valutazione da parte dei concorrenti che facevano parte del gruppo degli immediati inseguitori che, avendo sbagliato il lato in cui affrontare la boa di virata, si è visto costretto a percorrere una distanza supplementare per circumnavigare nuovamente la boa, compromettendo quello che fino a quel momento si profilava con un risultato strepitoso. Giovanni , in ogni caso, ha chiuso in crescendo di intensità la prova, classificandosi 49° (su 71 partenti) assoluto e 13° nella categoria Juniores con il tempo totale di 28’58”.5.

Meno di 24 ore dopo è stata la volta della distanza doppia, stavolta su uno specchio d’acqua che gradualmente ha intensificato correnti e forza delle sue onde, rendendo ancora più impegnativo lo sforzo fisico richiesto in tali prove. Qui la prova di Giovanni è stata più lineare nonostante le condizioni dell’acqua fossero ben lontane dal suo gradimento ed ha concluso il suo impegno in 1 ora 01’10”8 risultando 67° (su 101 atleti in gara) e 23° tra gli Juniores.

Considerate le ottime caratteristiche fisiche dell’atleta, la società giallo-blu si pone adesso come obiettivo quello di consentire un’accelerazione sull’acquisizione di maggiore esperienza in mare per consentirgli di sfruttare al meglio le sue doti. Non a caso Giovanni Oriente è il detentore del record regionale sulla distanza del 1500 metri stile libero in vasca, perciò è plausibile attendersi in futuro prestazioni ancora maggiori nel momento in cui sarà in grado di dominare anche le gestioni tattiche, strategiche e mutazioni meteo che caratterizzano il nuoto di fondo in acque libere.