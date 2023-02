Dopo settimane intense di incremento dei carichi di allenamento, si ritorna a competere nei grandi meeting nazionali e confrontarsi con atleti e squadre di alto livello.

La Hidro Sport, ormai da anni avvezza a sorprendere in queste grandi competizioni, sfiora un incredibile podio finale, concludendo la due giorni al quarto posto di società ad una manciata di punti addirittura dal successo pieno, in una classifica cortissima e combattuta fino all’ultima disciplina.

Ma questa parziale delusione è stata ampiamente mitigata dalle ottime performances dei singoli e senza dubbio questa volta la scena principale è recitata alla grande da Christian Giamberardino che, con un sensazionale exploit, detronizza i suoi precedenti primati personali e strappa un doppio pass per gli italiani giovanili. L’atleta del 2009, al primo anno della categoria Ragazzi, nuota 100 e 200 rana con 1’09″70 e 2’32″28 abbassando i suoi precedenti limiti di ben tre secondi ed a cui ha aggiunto gli ulteriori progressi nei 50 Rana 32”69, 50-100 Farfalla 28”85-1’02”60.

Sempre solide e consistenti le prestazioni di Giovanna Muccitto in particolare sui 100 dorso in 1’03”30 ma anche 50-100 SL 27”20-58”58, 50-100 Farfalla 28”70-1’03”13, 50 dorso 29”55, 400 misti 5’18”28.

In evidenza anche la 2010 Gemma Guiderdone capace di migliorarsi in tutte le gare in particolare nei 200 farfalla che la mette in ottima posizione nelle graduatorie nazionali provvisorie con il suo 2’32”60, poi anche 50-100 SL 30”18-1’05”19, 50-100 Farfalla 32”17-1’10”65, 50 dorso 35”36.

In generale il settore femminile ha espresso prove molto convincenti da parte di tutte le convocate, nel dettaglio: Francesca Bellucci 100-200-400 SL 1’05”91-2’19”61-4’47”00, 100 Farfalla1’18”71; Francesca Cerri 100-200 SL 1’09”28-2’35”23, 50-100 farfalla 35”01-1’17”91; Sara Colalillo 50-100-200 Dorso30”61-1’04”65- 2’22”97, 50 SL 27”84, 50 farfalla 30”51; Miriam Di Ridolfo 50-100-200 SL 27”64-1’00”29-2’15”21, 100 Farfalla 1’09”07; Alice Lomastro 50-100-200 SL 28”15-1’01”18-2’11”58, 200 misti 2’32”22; Isabella Muccino 50-100 Rana 40”98-1’30”30, 50 SL 31”77; Chiara Oriente 100-200 dorso 1’12”28-2’34”02, 50 farfalla 32”22, 200-400 misti 2’35”71-5’28”56; Domitilla Oriente 50-100-200 farfalla 31”95-1’08”28-2’28”61, 200-400 SL 2’20”65-4’44”00; Camilla Palmieri 50-100 SL 31”14-1’09”05, 50-100 rana 41”78-1’31”86; Eleonora Patierno 50-100-200-400 SL 29”29-1’05”59-2’22”67-5’01”70; Chiara Ricci 50-100-200 SL 32”25-1’12”01-2’35”51, 200 Misti 3’01”87; Noemi Ruggiero 50-100 SL 32”80-1’14”09, 200 Rana 3’25”25, 200 Misti 2’59”81; Sara Sabella 50-100-200 rana 35”71-1’17”03-2’59”56, 100 SL 1’06”85; Ester Spdalieri 50-100-200 Rana 36”43-1’17”18-2’43”61, 200-400 misti 2’35”53-5’29”40; Maria Ludovica Tremonte 50-100-200 Rana 36”74-1’19”67-2’53”75, 50 SL 31”64, 200 Misti 2’41”16.

In brillante stato di forma anche il settore maschile che ha risposto con queste prestazioni: Alessandro Catelli 50-100-200 Rana 30”20-1’06”50-2’25”01, 50 Farfalla 28”74, 50 SL 26”30; Mario Colalillo 50-100-200-400 SL 25”90-55”35-2’02”44-4’20”50, 50 Farfalla 27”91; Michele Pio Gasbarrino 50-100-200 Farfalla 27”69-1’00”90-2’15”06, 50-100-400 SL 26”30-57”68-4’29”00; Antonio Pio Iacovelli 50-100-200 Farfalla 25”75—56”90-2’07”08, 100 SL 53”86; Vladyslav Khamchuk 100-200 Dorso 1’11”03-2’29”78, 200-400 SL 2’21”74-4’52”90; Michele Lamenta 50-100-200 SL 28”40-1’02”06-2’16”11, 50-100 Farfalla 31”06-1’06”70; Riccardo Mariano 50-100-200 Dorso 30”0-1’08”02-2’30”59, 50 Farfalla 31”38; Francesco Marra 100-200-400 SL 1’01”07-2’12”31-4’35”90, 100-200 Farfalla 1’07”10-2’28”88; Emanuele Palmieri 50 SL 28”10, 50 rana 34”51, 50-100-200 Farfalla 28”92-1’02”90-2’22”89; Lino Santoro 100-200 Dorso 1’07”43-2’22”51, 200-400 SL 2’12”68-4’36”60; Vittorio Sciarretta 100-200 Dorso 1’06”86-2’26”61, 200 SL 2’16”34; Francesco Pio Stinziani 100-200-400 SL 1’03”01-2’18”44-4’48”20, 50-100 Farfalla 32”67-1’11”40; Ermanno Tedeschi 50-100-200-400 SL 24”70- 52”01-1’54”38-4’04”30, 50 Farfalla 26”99; Francesco Ziccardi 100 Rana 1’25”20, 200-400 SL 2’26”66-5’08”20, 50 Farfalla 36”44.