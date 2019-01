Continua la lotta serrata allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Provinciale di Campobasso. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano nel corso di un servizio di controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti un 50enne del centro matesino e denunciato a piede libero, per concorso nello stesso reato, un 25enne che era in sua compagnia.

I due sono stati fermati mentre si aggiravano per Bojano a bordo di un’autovettura sospetta e controllati nell’ambito di uno specifico servizio mirato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Una volta bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione personale estesa al veicolo su cui viaggiavano, rinvenendo nella loro disponibilità complessivamente oltre 210 grammi di sostanze del tipo “cocaina” e hashish. Inoltre, presso le rispettive abitazioni, sono stati poi rinvenuti bilancini e attrezzi utili al confezionamento ed alla suddivisione in dosi degli stupefacenti nonché altri 3 grammi circa di “cocaina”. Al termine di tutte le formalità di rito il 50enne è stato condotto presso la casa Circondariale di Campobasso a disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso.

Sempre a Bojano, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio svolto nei giorni scorsi, lo stesso NORM ha proceduto a segnalare alla Prefettura di Campobasso, quale assuntore di stupefacenti, un 24enne di Macchiagodena sorpreso con 5 grammi di marijuana, nella circostanza sottoposta a sequestro. Un altro successo operativo, quindi, nelle attività di contrasto messe in campo dagli uomini dell’Arma per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.