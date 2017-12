Il Natale del rugby rossoblù è dolce come i sorrisi dei piccoli del mini rugby che giovedì 21 dicembre, hanno salutato l’arrivo delle festività natalizie tutti insieme, con l’emozionante partita dei capitani, disputata sul campo di GalasSport contro i Babbi Natale della squadra seniores di C2.

Un momento di pura gioia e di grande entusiasmo per i bambini che hanno sfidato senza paura i “grandi” e, inutile dire, alla fine il risultato ha dato ragione ai piccoli martelli, capaci di sconfiggere con le loro risate i placcaggi, questa volta morbidissimi, dei seniores.

“Serate come queste sono tra le pagine più belle della storia del nostro club perché ci dimostrano che in questi anni, e in questo ultimo periodo in particolare, stiamo lavorando tutti insieme per far crescere, in un ambiente sano e pieno di valori positivi, bambini come questi che abbiamo nel mini rugby, ma direi tutti i nostri atleti, di tutte le categorie, anche delle più grandi. – ha dichiarato con gioia il presidente degli Hammers Benito Suliani – La felicità che si respira oggi è quella che vogliamo continuare a portarci dietro anche nel nuovo anno e nel proseguimento di questa stagione ancora tanto impegnativa e lunga.

Vedere i ragazzi della seniores di serie C2 prendere in braccio e spingere verso la meta i nostri futuri rugbisti è il regalo più bello che ci potevamo fare come società, ma anche, credo, è il regalo più bello che gli Hammers fanno all’intero movimento rugbistico regionale.”

Al termine della partita dei capitani, immancabile, il terzo tempo a sfondo natalizio, con dolci tipici, panettoni, pandoro, e tanta fame. La fame che nasce dall’entusiasmo di raggiungere tutti insieme nuovi traguardi.