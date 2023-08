di T.A.

“Habemus novum imperium”, abbiamo il nuovo esecutivo della Regione Molise all’indomani delle ultime elezioni regionali. Cosi, se vivessero oggi, scriverebbero i nostri “padri” linguistici latini, da Cicerone a Virgilio, da Catone ad Orazio ect., espressione che si prende a prestito per entrare nel merito della nuovissima giunta regionale appena completata, augurandole buon lavoro nell’ interesse di lo mi tutti i molisani. Qualche considerazione è comunque d’uopo. Giunta a sei (presidente compreso) composta da quattro del campobassano – Roberti, Micone, Cefaratti e Marone – e due dell’isernino, Iorio e Di Lucente, pur con qualche dissenso di Cesa dell’Udc che ribadisce piena lealtà al centrodestra ma rivendica maggior “rispetto”, che evidentemente a suo dire non c’è stato nel varo del nuovo governo del Molise e quindi nella lodistribuzione degli incarichi. Da siffatta nuova mappa politico/rappresentativa regionale, fermo restando che ogni singolo assessore, nonché il presidente e l’intera coalizione di centrodestra non si ha motivo di ritenere che non opereranno -lo si vuole fortemente credere- per l’intero Molise e per tutti i molisani, dal nuovo quadro politico regionale emerge un dato incontrovertibile: l’assenza assoluta nell’ assemblea regionale di rappresentanti dell’estremo Molise dell’ovest (leggi del mandamento venafrano), quale effetto/conseguenza della mancata elezione a giugno di un solo rappresentante di tale area. Gli amministratori uscenti di Venafro città erano due, sempre dalla cittadina dell’ovest si erano candidati in più di dieci nel giugno scorso, ma alla fine l’urna non ha premiato alcun venafrano! Una prima volta indubbiamente negativa! E adesso, ci si chiederà ? Occorrerà, c’è poco da fare, che altri amministratori di diverse aree territoriali regionali “prendano a cuore” Venafro, il suo territorio, la gente che vi risiede e i tanti problemi per affrontarli ed avviarli a soluzione. Provare ad “aiutare” nello specifico il nuovo governo molisano, prospettando le aspettative maggiori del territorio del Venafrano ? Certamente “aggiustare” la sanità pubblica dopo la progressiva e preoccupante spoliazione dell’importantissimo (un tempo …) SS. Rosario di Venafro, riportandolo all’ efficienza smarrita soprattutto nell’ambito della sanità dell’emergenza. Quindi aprire l’estremo Molise dell’ovest all’Unimol, accogliendone servizi, seminari, corsi di laurea ed altro eventuale sia per trattenere i giovani studenti molisani in regione evitandone l’allontanamento per motivi di studio e sia per implementare lo spessore culturale in zona. Dopodiché assicurare risorse varie all’intero mandamento venafrano per creare nuova occupazione, dare linfa al lavoro che manca ed attrezzare il territorio con essenziali servizi sociali. Si, egregi lettori del mandamento venafrano Venafrano, tocca affidarsi a rappresentanti politici di altre aree territoriali molisane perché si affrontino e risolvino le maggiori aspettative del Molise dell’ovest estremo, visto che Venafro è stato tanto… “bravo” a non far uscire dall’urna di giugno alcun proprio rappresentante, operazione alla vigilia francamente impensabile ed imprevedibile, ma a schede aperte incredibilmente concretizzatasi ! Venafrani bravi o cos’altro ? Saremo lieti di ospitare interventi nel merito dallo spirito democratico e costruttivo.