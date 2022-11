La ODV San Nicola di Guglionesi, dopo uno stop di due anni, come di consueto e da tradizione propone eventi natalizi in corso Umberto I nel cuore del borgo antico di Guglionesi

Ad aprire le festività un ricco calendario che partirà sabato 3 dicembre con i mercatini dell’ hobbistica e della creatività, circa venti gli espositori provenienti non solo dal Molise ma anche dall’Abruzzo , qualche novità è stata introdotta ad esempio la festa dei” donuts “ prevista per domenica 4 dicembre mentre sabato 3 dicembre ci sarà la sagra delle “ scruppelle “!

Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale che sarà accompagnato nella sua casa , da elfi e dai personaggi Disney più amati , novità di quest’anno il dispettoso Grinch …

Seguirà martedì 6 dicembre la tradizionale processione con le lanterne di San Nicola realizzate dalle volontarie della ODV proposte in legno e in due misure per grandi e piccini , a partire dalle 17 con la distribuzione delle stesse presso la chiesa di San Nicola

Seguirà una seconda parte di programma che vedrà come protagonista la tradizionale mostra dei presepi artigianali nella chiesa di San Nicola prevista per il 18 Dicembre, ed in fine si attenderà l’arrivo dei Re Magi e della befana il 6 gennaio …