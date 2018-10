Oggi, sabato 6 ottobre 2018, alle ore 10,00, è stata convocata una conferenza stampa presso la Casa Famiglia “IKTUS Lucia e Bernardo Bertolino” in Contrada Chiancate, 33/ – Guglionesi per presentare agli organi di informazione il “Corso di Volontariato per i detenuti”.

Interverranno il Direttore del Carcere di Larino la Dott.ssa Rosa La Ginestra; Benito Giorgetta presidente della Onlus Iktus, don Stefano Chimisso, Vicario episcopale del Centro Pastorale per lo sviluppo umano integrale essendo i soggetti proponenti il corso.