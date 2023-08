di T.A.

A CIVITANOVA DEL SANNIO SI E’ PARLATO DI GUERRA, MARTIRI E DIPLOMAZIA PER LA PACE

Interessante appuntamento di fine agosto a Civitanova del Sannio, Comune dell’interno della seconda provincia molisana, per dire di guerra, martiri e diplomazia per la pace. Per approfondire i temi della giornata si sono dati convegno in tanti : da cittadini ambosessi civitanovesi ad autorità religiose, militari e civili, sino a esponenti di diversi ordini professionali. Ritrovo iniziale al Monumento ai Caduti di tutte le guerre con approfondimenti sui caduti in eventi bellici e missioni di pace, con deposizione/benedizione di lapide a ricordo di un caduto. Ci si è altresì soffermati sull’impegno di Papa Francesco per la pace nel mondo e sull’allestimento al Comune di Civitanova di apposito registro su cui annotare vicende e personaggi degli eventi bellici che hanno coinvolto cittadini civitanonesi. In chiusura, alla tromba, il suono del silenzio fuori ordinanza. Ci si è quindi spostati alla chiesa madre per ulteriori approfondimenti sui temi della giornata, per le premiazioni di ordini professionali e per il concerto conclusivo di un appuntamento che ha ribadito a chiare note l’assoluta negazione dei conflitti e l’irrinunciabile necessità della pace nel mondo intero quale progresso e crescita dell’umanità intera.