Terribile, devastante, sanguinaria, cancellazione della vita umana : la guerra, appunto! E purtroppo è sciaguratamente in atto, quale pazzia della mente distorta di certi uomini. Tragedie pazzesche e purtroppo reali ed attuali, nonostante l’eco ancora assordante delle sciagure belliche appena trascorse e di fatto non ancora sopite del tutto! Sul tema, assolutamente primario a livello mondiale sentito e visto quanto continua quotidianamente ad accadere, ospitiamo versi significativi che testimoniano tanta insensata e disumana tragedia. A redigerli, titolandoli “GUERRA”, è la pugliese Rosita Alessandra Letizia : ” IN GUERRA NON CI SONO VINCITORI NE’ VINTI / CI SIAMO SOLO NOI/ TUTTI PERDENTI./ PERSA LA GIOIA DI VIVERE/ DI AMARE,/ DI GUARDARE CON I NOSTRI OCCHI ALTRI OCCHI,/ IN CUI VEDIAMO SOLO CROCI,/ DA PORTARE CON SE,/ SEMPRE ! LA GUERRA E’ L’INVERNO NEI NOSTRI CUORI,/ COME FOGLIE CHE CADONO INERTI DAGLI ALBERI/ INERTI SIAMO PURE NOI/ IMPOTENTI DI FRONTE AI SIGNORI DEL POTERE/ CHE DECIDONO DEL BENE E DEL MALE/ PER NOI E I NOSTRI FIGLI./ LE NOSTRE PREGHIERE/ POSSANO RAGGIUNGERE IL CIELO/ E TU, O SIGNORE, ASCOLTACI ! “.