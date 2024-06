di Redazione

Il Presidente di “TDDS guardiamo avanti”, Alessandro Guastaferro, attraverso una sua nota esprime forte rammarico per la scelta fatta circa i tagli alle corse sulla tratta Campobasso-Roma. E lo fa rivolgendosi direttamente al Presidente della Regione, Roberti, cercando di spiegare anche e soprattutto le ragioni di chi ha un handicap visivo ed è costretto a viaggiare dal Molise verso la Capitale. “Caro Presidente – dice Guastaferro – la scelta fatta circa i tagli alle corse sulla tratta Campobasso-Roma non trova giustificazione alcuna per tutte le ragioni che sono giunte da più parti e da molteplici Associazioni”, a maggior ragione del fatto che non è passata inosservata la notizia che altre Regioni, in occasione del prossimo Giubileo, hanno invece potenziato il numero dei treni che raggiungono Roma, al contrario del Molise che – chiosa Guastaferro – vuole sostituire le corse dei treni utilizzando gli autobus, senza considerare minimamente che così, i disabili non potranno prenotare i servizi di mobilità ridotta a loro molto più congeniale.” Insomma, un’altra “lavata di testa” alla politica che conta da parte di questa Associazione attenta ai problemi dei disabili visivi.