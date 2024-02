di T.A.

Guastaferro, disabile della vista, contro le defaillance del mondo politico regionale in tema di trasporti per i non vedenti.

Non si ferma e fa decisamente bene. Trattasi di Alessandro Guastaferro, iI disabile della vista e presidente nazionale di “TDDS Guardiamo Avanti”, organismo che raggruppa tali svantaggiati. L’uomo che ogni giorno, munito per procedere in strada della propria asta di color bianco, si sposta da Venafro dove risiede sino a Roma dove lavora per rientrare a sera tardi, prosegue dati alla mano la personale battaglia affinché ai disabili della vista del Molise vengano garantiti mezzi idonei di trasporto per i loro spostamenti quotidiani. Guastaferro, già più volte ospitato da questa testata, è stato appena protagonista di una trasmissione tv su Canale Italia nel corso della quale ha pubblicamente sottolineato le defaillance del mondo politico molisano nei riguardi dei diversamente abili della vista, in particolare per i loro spostamenti su rotaia. L’uomo cioè è andato in tv, esponendo nella circostanza anche un precedente servizio sul tema pubblicato da FuturoMolise, per reclamare la non sostituzione di corse su rotaia da e per il Molise con viaggi su bus, in quanto assai più problematici per i non vedenti. Ha chiesto, Guastaferro, maggiore e più approfondita conoscenza dei problemi specifici da parte del mondo politico molisano, nient’affatto addentro a determinate problematiche secondo il presidente nazionale di “TDDS Guardiamo Avanti”. Lo stesso disabile venafrano ha invitato le altre associazioni nazionali dei non vedenti a prendere posizione nel merito, al fine di garantire a chi non vede trasporti e trasferimenti maggiormente tranquilli e garantiti. Una battaglia sociale di civiltà, questa di Guastaferro, da sostenere nelle forme adeguate.