Dopo aver atteso l’insediamento del nuovo governo regionale e l’assegnazione delle deleghe ai componenti della Giunta regionale, Pasquale Guarracino, Segretario Generale della UILTuCS Molise si rivolge al Governatore della Regione:

“Caro Presidente Toma,

prima di scriverle, ho atteso l’insediamento del nuovo Consiglio regionale e la formazione della nuova Giunta: prendendo atto che molti dei componenti del Consiglio regionale hanno già vissuto, nella scorsa legislatura regionale, tutte le problematiche del lavoro, come componenti della maggioranza, e oggi, le vivranno sempre dalla stessa parte, ho comunque molto apprezzato che lei, Presidente, in molteplici occasioni, abbia parlato di lavoro. A tal proposito, inizio a porle qualche domanda.

– Quando inizieremo ad affrontare le singole vertenze di lavoro e a creare occupazione sia per chi non l’ha trovata, che per chi l’ha persa?

– Quando riapriremo la Biblioteca Albino?

– Quando inizieremo una seria discussione sulla legge regionale sul commercio?

– Quando discuteremo di una legge regionale sul turismo?

– Quando metteremo in campo azioni volte ad una reale promozione turistica del nostro territorio, tale da rendere il turismo volano dell’economia regionale?

– Quando discuteremo concretamente del settore dei servizi nella nostra regione, creando protocolli veri, funzionali, che vadano a salvaguardare l’occupazione degli addetti al settore in fase di cambio di appalto e a soddisfare i fabbisogni reali degli Enti (un esempio su tutti: gli Ospedali con i servizi di mensa, pulizie, portierato, cup pass)?

Caro Presidente, ho molto apprezzato la sua tenacia e l’affermazione relativa alla necessità di verifica periodica dell’operato dei suoi Assessori ed ora le chiedo con forza di fare, insieme, il punto della situazione su tutti gli argomenti che sopra le ho indicato, per contribuire concretamente al rilancio del nostro Molise, senza perdere tempo prezioso.”