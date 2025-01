di Redazione

“La guerra di Adelmina” opera letteraria di Antonietta Caruso si presenta a Guardialfiera, luogo in cui la storia narrata è accaduta, venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 17.30 presso la Sala Conedera. L’evento è promosso dal Lions club Larino nell’ambito di percorsi socio-culturali sul territorio ed è patrocinato dal Comune di Guardialfiera e l’associazione “ Cantieri Creativi”. A corollario degli innumerevoli eventi sulla memoria dell’Olocausto che si stanno celebrando in questi giorni, è opportuno ricordare anche vicende dimenticate dagli adulti e ignorate dai giovani, accadute in tempo di guerra nei nostri borghi. E sono tante. Oltre la grande storia, infatti, vi sono miriadi di microstorie che attestano l’assurdità di tutte le guerre e le sopraffazioni. Una di queste è la storia raccontata nel libro “La guerra di Adelmina”, di Antonietta Aida Caruso, testo vincitore del Premio Letterario Internazionale Francesco Giampietri 2022 in collaborazione col Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno, e pubblicato il 25 aprile 2024, in occasione della festa della Liberazione. La vicenda narrata è un drammatico fatto di guerra e tuttavia è la punta di un iceberg, al di sotto del quale c’è il Molise, con i suoi paesaggi, le tradizioni, i suoi valori e disvalori. Del libro si parlerà venerdì 31 gennaio proprio nel paese molisano in cui la vicenda è ambientata, cioè Guardialfiera, nella sala Conedera, alle ore 17.30. L’incontro, dopo i saluti del sindaco Vincenzo Tozzi, l’assessora alla cultura Itala Trolio e la presidente del Lions Club di Larino Carmela Minotti, prevede il dialogo con l’autrice condotto da Graziella Vizzarri e la lettura di brani del racconto declamata da attori del teatro locale “I Scapsctrat”.