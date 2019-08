Nella giornata di ieri, giovedì 8 agosto, è stata inaugurata a Guardialfiera, presso il Fondaco San Carlo di Corso Umberto I, la mostra fotografica – artistica dal titolo: “Il fiume Biferno di ieri…” Emozioni e ricordi. Mostra allestita dall’associazione “Tradizioni Guardiesi”. Sono intervenuti: il presidente dell’associazione prof. Nicola Trolio; il titolare del Museo di Lucito il Cav. Christian Agricola; il docente Nicola Tomasso, il vicesindaco di Montagano e direttore onorario del Museo di Lucito e le autorità cittadine civili e religiose.

L’imprenditore Christian Agricola ha portato i saluti del Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo che, a causa di impegni istituzionali, non ha potuto presenziare alla cerimonia inaugurale della mostra. Gli appassionati di storia e di fotografia potranno ammirare 45 foto/quadri e 5 dipinti della maestra guardiese Giusy Grande, in cui potranno vedere come si viveva e cosa c’era prima del lago di Guardialfiera.

Il Cav. Christian Agricola (titolare del Museo dell’Arte Contadina di Lucito), da sempre impegnato sul fronte della valorizzazione del territorio molisano e dei nostri splendidi borghi medievali, ha molto apprezzato le splendide immagini che compongono l’esposizione artistica-fotografica. Da grande appassionato di cultura, storia e tradizioni, si dice convinto che questa mostra possa dare maggiore risalto e prestigio alle bellezze e alla storia del territorio molisano.