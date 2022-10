“Libro d’oro delle famiglie nobili e notabili” Archivio Storico Corder Modulo Morosini A.D. 1878

Arriva a Guardialfiera, per l’importante evento organizzato dalla Accademia dinastica Universitaria della Nob. Fam. Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) che si terrà il 1 ottobre 2022 presso il Castello Angioino di Civitacampomarano, il Dottor. Enzo Modulo Morosini conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina, ad accoglierlo il N.H. Christian AGRICOLA rettore e rappresentante della Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale Dottor. Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina, la cui Casata è iscritta nel “Libro dei Titolati Italiani” come Patrizi Veneti e Conti, è nato a Padova il 25 marzo 1946 dal N.H. il Conte Giorgio e da Donna Cesira Benetollo Righetti.

Diploma di maturità scientifica, laurea in Filosofia presso l’Ateneo di Padova, ha un dottorato di ricerca in Psicologia Medica presso la Kensington University, un diploma magistrale in Scienze Documentarie presso l’Ateneo di Bologna ed un master in Paleografia presso il dipartimento di Lettere Antiche della Università di Padova.

Ufficiale di Artiglieria è amministratore dei beni di famiglia e curatore dell ‘Archivio Storico Nobiliare Cavalleresco “Corder Modulo Morosini” fondato in Venezia nel 1878 per volere dell’avo, il N.H. Conte Carlo. curatore e redattore del ” Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili” il tomo più importante a carattere nazionale con l’avvento della repubblica.

Socio fondatore dello I.A.G.I (Istituto Araldico Genealogico Italiano), membro della S.I.S.A (Società Italiana Studi Araldici) di Torino, dell’Archivio Araldico Svizzero, del Centro Studi Piemontesi, della Società Studi Storici di Cuneo, Accademico Onorario in Scienze Araldiche e Genealogiche della Accademia Internazionale di Svevia e di quella Dannunziana.

Cavaliere Ereditario dell’Ordine Equestre di San Marco, unico ordine cavalleresco della Serenissima, cavaliere di gran Croce dello S.M.O.S.S.A.N. oltre che di altri numerosi compreso quello delle Repubblica Italiana. Studioso di Araldica è Storico di Venezia ed Araldo di numerose associazioni e casate importanti come quella degli Agricola e Medici.

Già rettore della Commissione Araldica dello OMRCC (Ordine Militare Religioso dei Cavalieri di Cristo), Responsabile della Consulta Araldica Nobiliare Cavalleresca Internazionale di Milano oltre che Consulente Storico – Genealogico per la ammissione ad Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale. Attualmente è anche Gonfaloniere sopra la Nobiltà di Casa de’ Medici di Ottajano di Toscana, Senatore Accademico di Merito della Accademia Dinastica Universitaria Ordine Militare del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth della Nobile famiglia Agricola.

Ha pubblicato 38 “Quaderni” di carattere storico – araldico-cavalleresco tra cui un “Manuale di Araldica ed” Essere Cavalieri Oggi” “Libro d’oro delle famiglie nobili e notabili” È stata distribuita ai sottoscrittori già durante l’estate l’edizione del “Libro d’oro delle famiglie nobili e notabili” curato ed edito dal Dottor. Enzo Modulo Morosini conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina.

Un successo decretato dalla formula adottata dall’editore, che si caratterizza in particolare per l’inserimento nella pubblicazione solo delle famiglie che chiedono di poter essere annoverate nel Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili – come faceva il Crollalanza prima maniera – cioè di quelle famiglie che dunque “comprendono l’importanza di preservare la memoria famigliare “, come più volte ha ricordato lo stesso Conte Morosini.

Il nuovo volume, di 1276 pagine, proposto in un’elegante veste editoriale a 120 euro, in questa edizione propone una prefazione di Luigi Bonea, l’introduzione del curatore, il contributo “Familia, Nobilis, Notabilis, Libro d’Oro” di Giuseppe Cipolloni Cilleni Nepis, quindi l’Elenco dei Titolati che – come abbiamo visto – abbiano fatto richiesta di inserimento nella pubblicazione, l’Armoriale Storico Generale Italiano, l’appendice “questa edizione nasce sotto la protezione della Salus Populi Aquilani“, la postfazione di Melinda Miceli, l’indice delle casate 2022, l’indice delle precedenti edizioni, l’indice generale.