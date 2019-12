La tragedia è accaduta nel pomeriggio di oggi, sabato 28 dicembre, in contrada Camarda, nel territorio di Guardialfiera. La vittima, è stata raggiunta da un colpo di fucile, mentre era in corso una battuta di caccia. Si tratta di un 63enne originario di Castelmauro, ma da tempo residente a Guardialfiera. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire con esattezza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e Carabinieri della compagnia di Larino per gli accertamenti del caso.