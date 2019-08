Una vicenda tutta da chiarire quella che ha visto come protagonista un operaio 40enne della Fca di Termoli. Nella serata di ieri, mercoledì 28 agosto, una guardia giurata sta effettuando il consueto giro di controllo all’interno del perimetro dello stabilimento bassomolisano quando nota qualcosa che attira la sua attenzione mettendolo in allarme.

L’uomo nota una Fiat Punto parcheggiata nell’area di sosta con i finestrini abbassati e con un tubo di scarico che immette gas prodotto dall’auto, direttamente nell’abitacolo dove si trova il giovane operaio. Il vigilante si attiva subito per prestare soccorso al 40enne e lo tira fuori dall’auto salvandogli la vita. Trasportato tempestivamente in ospedale per accertamenti, l’operaio sembra non essere in pericolo di vita.