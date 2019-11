Caratteristiche preferenziali per l’assunzione

L’offerta di lavoro siin diverse categorie e funzioni, tra cui, a titolo esemplificativo, la funzione di esperto di documenti o ufficiale di rilevamento di reati transnazionali. Lo stipendio di partenza di un doganiere è di

L’offerta di lavoro promossa da Frontex per l’assunzione di 700 doganieri è riservata a candidati con esperienza nel settore delle forze dell’ordine, quali:

carabinieri

polizia

polizia alla dogana

guardia di frontiera

guardia costiera

guardia di finanza

militari o equivalenti

Al fine di poter accedere all’offerta di lavoro, Frontex richiede alternativamente esperienza nel settore di servizi di emergenza e gestione delle crisi civile. Da notare che si accettano candidatura anche da militari in pensione. Per quel che riguarda il titolo di studio necessario al fine della candidatura, Frontex suddivide l’offerta in tre livelli: livello base, livello medio e livello avanzato.

Ecco le caratteristiche:

per accedere al livello base , è necessario un diploma di studi universitari o equivalenti di almeno tre anni (o una formazione professionale equivalente);

, è necessario un diploma di studi universitari o equivalenti di almeno tre anni (o una formazione professionale equivalente); per accedere al livello intermedio , è necessario un diploma di studi universitari post-secondari o equivalenti (o un’esperienza professionale di almeno tre anni);

, è necessario un diploma di studi universitari post-secondari o equivalenti (o un’esperienza professionale di almeno tre anni); per accedere al livello avanzato, è necessario possedere un diploma di studi universitari o equivalenti per un ciclo universitario di minimo 4 anni. O alternativamente un diploma di studio triennale con almeno un anno di ’esperienza professionale.

Candidatura

Per candidarsi all’offerta di lavoro di Frontex per doganieri bisogna andare sul sito ufficiale di Frontex, il termine ultimo per presentare le domande è il 16 dicembre 2019.

Al termine di un primo processo di selezione i candidati riceveranno un periodo di formazione base di 6 mesi, finalizzato a garantire agli agenti le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro secondo la normative UE. Trascorsi i sei mesi di formazione ai candidati verrà offerto un contratto di lavoro di 5 anni + un periodo di prova di 9 mesi.

Ecco il calendario completo del processo di selezione: