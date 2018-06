Posti

Nella Gazzetta Ufficiale di martedì 15 maggio 2018 è stata annunciata l’indizione del concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 380 allievi finanzieri. I posti a disposizione per le nuove assunzioni saranno così suddivisi:

335 posti per il contingente ordinario di cui 182 ai VFP1 in servizio, 78 ai VFP1 in congedo e ai VFP4 e 75 ai civili;

per la specializzazione “nocchiere” per il contingente di mare di cui 16 ai VFP1 in servizio, 7 ai VFP1 in congedo o VFP4 e 7 ai civili; 15 posti per la specializzazione “motorista navale” per il contingente di mare di cui 8 ai VFP1, 4 ai VFP1 in congedo o VFP4 e 3 ai civili.

Requisiti

A seconda della quota dei posti per la quale si concorre ci sono dei requisiti differenti da soddisfare. Ad esempio, per i civili è richiesta un’età minima di 18 anni e massima di 26 anni (non compiuti). Inoltre è necessario aver conseguito il diploma di II grado (maturità).

Per quanto riguarda il personale militare in servizio o congedato il limite di età viene elevato per il periodo pari all’effettiva durata del servizio prestato, fino ad un massimo di 3 anni.

Quindi tra i VFP1 può partecipare chi non ha ancora compiuto i 27 anni, mentre per i VFP4 il limite di età aumenta a 29 anni (non compiuti). Inoltre per chi ha prestato servizio come volontario in ferma prefissata non è richiesto il diploma di maturità, poiché è sufficiente la licenza media(diploma di istruzione I grado).

Per i volontari in ferma prefissata in servizio però c’è un’importante limitazione: come si legge nel bando di concorso, coloro che nell’anno corrente hanno presentato domanda per l’accesso alla carriera iniziale in un altro corpo di Polizia – sia ad ordinamento civile che militare – possono candidarsi solamente per i posti riservati ai civili.

Prove

Il concorso è suddiviso in quattro differenti prove:

prova scritta : questionario a risposta multipla consistente in domande di italiano, storia, educazione civica, geografia e test logico-matematici. La data e la sede della prova scritta saranno rese note a partire dal 22 giugno 2018;

: questionario a risposta multipla consistente in domande di italiano, storia, educazione civica, geografia e test logico-matematici. La data e la sede della prova scritta saranno rese note a partire dal 22 giugno 2018; prove di efficienza fisica: per il contingente ordinario bisognerà sostenere un test di salto in alto, corsa piana di 1.000 metri e piegamenti sulle braccia. Si può aumentare il proprio punteggio sostenendo una prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 metri o prova di nuoto a stile libero (25 metri). Per il contingente marittimo, invece, le prove fisiche consistono in salto in alto, corsa piana 1.000 metri e nuoto a stile libero per 25 metri. Come prova facoltativa c’è la solita corsa piana di 100 metri oltre ai piegamenti.

Dopo le prove fisiche ci saranno poi gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica e di quella attitudinale, dopodiché verrà stilata la graduatoria finale del concorso.

Domanda

Per inviare la domanda di partecipazione al concorso per allievi finanzieri bisogna utilizzare la procedura telematica disponibile nell’area concorsi del sito della Guardia di Finanza. Non saranno ammesse istanze recapitate tramite altri canali non autorizzati. Per inviare la domanda c’è tempo fino alle ore 12:00 di venerdì 15 giugno 2018.

ALLEGATI

Bando

Domanda