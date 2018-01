CONTINUA IL SOSTEGNO NELLO SPORT!

Continua così l’impegno del Gruppo Scarabeo nello sport e più precisamente nella disciplina della podistica. Un impegno nato dalla condivisione degli stessi valori con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Free Runners di Isernia del Presidente Giuseppe Antonelli.

Il Gruppo Scarabeo crede nello sport come momento di coesione e di condivisione per la comunità e ritiene che offra occasioni importanti di crescita e di sana competitività per le nuove generazioni.