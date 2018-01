Nella serata di oggi, sabato 20 gennaio, presso la sala ricreativa del Grand Hotel Europa, è stato presentato il nuovo partner che dalla prossima stagione sportiva affiancherà l’ASD Free Runners Isernia. Il Gruppo Scarabeo continua l’impegno nello sport sponsorizzando la società sportiva Free Runners. Nel corso della cerimonia sono stati illustrati i progetti della società e le finalità con le quali si coinvolgeranno non solo gli appartenenti al quadro sportivo. Il presidente Giuseppe Antonelli ha esposto ai presenti in sala il nuovo percorso che intende seguire la società nella prossima stagione ormai imminente.

Un breve excursus, di quanto fatto e di quanto sarà realizzato nei prossimi mesi, ha reso chiaro l’obiettivo che intende seguire la Free Runners. Nonostante le tante difficoltà, la società ha deciso di investire sul futuro puntando su una squadra di atleti che sicuramente non deluderà le aspettative. Il Gruppo Scarabeo ha deciso di affiancare e sponsorizzare questo progetto, in un periodo non facile a causa del perdurare della crisi, perchè crede nel valore dello sport e in chi pratica attività sportiva.

La Free Runners ha donato un defibrillatore al Comune di Isernia, un dono prezioso che in caso di emergenza puo’ salvare una vita. L’assessore comunale Domenico Chiacchiari, presente all’evento, ha ringraziato la società sportiva per aver donato alla città un’apparecchiatura così importante. In caso di arresto cardiaco improvviso; è infatti accertato che il paziente può essere mantenuto in vita con il defibrillatore nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.