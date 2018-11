Posizioni aperte

Sono 8 le posizioni aperte nella sezione Entry level, si tratta soprattutto di offerte per giovani laureati/laureandi:

Addetto Credit Risk Modelling

Analista Special Situations

Assistente Commerciale Corporate

Stage Corporate Social Responsibility

Stage eir e governance integrata compliance

Stage control room support

Stage Prodotti e Servizi Finanziari

Formazione dei dipendenti

La formazione in BNL ricopre un ruolo importante ed è strutturata per supportare le singole persone e i loro responsabili nell’individuazione dei moduli formativi più appropriati: al momento dell’ingresso, attraverso un percorso di “induction” strutturato su moduli di aula e training on the job che consentono di conoscere da subito il mondo BNL all’interno del contesto bancario (in termini di normativa, organizzazione interna e attività progettuali) e successivamente, attraverso programmi personalizzati per il proprio piano di sviluppo professionale.

Le modalità didattiche attuate sono:

formazione d’aula il training on the job e-learning

Processo di selezione

La selezione delle persone da inserire nei diversi ruoli della banca può avvenire durante tutto l’anno e può riguardare l’intero territorio nazionale. Il processo di selezione prevede un percorso articolato volto a rilevare le caratteristiche, le conoscenze, le attitudini e le capacità potenziali del candidato in funzione dell’area di inserimento e dei ruoli professionali oggetto di interesse.

In particolare, il processo si distingue in base all’esperienza del candidato.

Candidati con nessuna/breve esperienza:

Test psico-attitudinali e di inglese

Prova di gruppo

Colloqui individuali con referenti Risorse Umane e della struttura di destinazione

Recruiting Day by BNL (attiva solamente in alcuni momenti dell’anno)

Candidati con almeno 2-3 anni di esperienza rilevante per il ruolo di interesse:

Colloqui individuali con referenti Risorse Umane

Colloqui individuali con referenti della struttura di destinazione

Candidatura

La sezione dedicata costituisce l’unico canale per la raccolta delle candidature, pertanto non vengono considerate valide le candidature pervenute tramite mail.