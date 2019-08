La Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera alla ripartizione dei fondi tra le Regioni per la riduzione delle liste d’attesa. Si tratta di 400 milioni di euro che avevamo stanziato nella legge di stabilità dell’anno scorso e nel decreto fiscale.

Con una maggiore digitalizzazione dei Cup si potranno consultare in tempo reale, anche dal computer o dallo smartphone, tutte le agende, sia nel pubblico sia nel privato, modificare gli appuntamenti e pagare i ticket.

È un’innovazione che cambierà davvero la qualità del nostro sistema di prenotazione delle visite risparmiando tempo ed evitando attese faticose e inutili.

Come Ministro ce la sto mettendo tutta per migliorarne il funzionamento, è uno dei miei compiti, è un mio dovere. Perché il governo dei cittadini, il governo del cambiamento, fa questo: cambia l’Italia, in meglio!