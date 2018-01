La NAI inizia il nuovo anno con il consueto appuntamento del 6 gennaio di “Correndo con la Befana”, la passeggiata dedicata ai più piccoli, ma aperta a tutti che è diventata un evento irrinunciabile per la società pentra.

Anche quest’anno la location della manifestazione organizzata dalla NAI in collaborazione con il Comune di Isernia e la Proloco sarà il centro storico con i suoi caratteristici vicoletti, tuttavia essendo giorno di mercato settimanale il percorso è tutto nuovo prevedendo tanti passaggi negli scorci più suggestivi e meno conosciuti del centro di Isernia. Modifica anche per il ritrovo, fissato per le ore 10.00, per la partenza e l’arrivo previsti a piazza Trento e Trieste nella bellissima cornice del “Palazzotto”.

Al termine della passeggiata, in cui i bambini saranno omaggiati di cioccolatini dalla befana della NAI, è previsto un goloso ristoro a base di panettone per tutti i partecipanti.

Intanto, sul fronte tesseramenti Giovanni Grano, nonostante il lavoro in Svizzera, continuerà a vestire la maglia della NAI, ma soprattutto è ufficiale l’arrivo dell’allieva Greta Fraraccio, uno dei talenti più promettenti del panorama regionale. Un arrivo che impreziosisce ulteriormente il settore giovanile della società isernina.